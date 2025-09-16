X
martedì 16 Settembre 2025
Cerca

Disagi idrici in zona Porticone

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Acea Molise informa che, a causa di una rottura improvvisa sulla condotta idrica in via Firenze, nella giornata di oggi, martedì 16 settembre 2025, dalle ore 13:30 alle ore 20 circa, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua in alcune zone del Comune di Termoli.

Zone interessate:

  • Quartiere Porticone
  • Via Firenze
  • Via Como
  • Via Messina
  • Via Mantova
  • Via Torino
  • Via Sassari
  • Via Napoli
  • Via Perugia
  • Via Genova
  • Via Catania
  • Via Cuneo
  • Via Cagliari
  • Via Ragusa
  • Via Bari
  • Via Palermo
  • Via Bologna
  • Via Verona
  • Via Venezia
  • Via Udine
  • Via Trento
  • Via Amalfi
  • Via Positano
  • Via Padova
  • Via Ancona

Si invita tutta l’utenza a un utilizzo razionale della risorsa idrica.

Per informazioni o segnalazioni è disponibile il numero verde: 800 098 599.

Acea Molise si scusa per il disagio e ringrazia per la collaborazione.