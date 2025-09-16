Disagi idrici in zona Porticone

TERMOLI. Acea Molise informa che, a causa di una rottura improvvisa sulla condotta idrica in via Firenze, nella giornata di oggi, martedì 16 settembre 2025, dalle ore 13:30 alle ore 20 circa, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua in alcune zone del Comune di Termoli.
Zone interessate:
- Quartiere Porticone
- Via Firenze
- Via Como
- Via Messina
- Via Mantova
- Via Torino
- Via Sassari
- Via Napoli
- Via Perugia
- Via Genova
- Via Catania
- Via Cuneo
- Via Cagliari
- Via Ragusa
- Via Bari
- Via Palermo
- Via Bologna
- Via Verona
- Via Venezia
- Via Udine
- Via Trento
- Via Amalfi
- Via Positano
- Via Padova
- Via Ancona
Si invita tutta l’utenza a un utilizzo razionale della risorsa idrica.
Per informazioni o segnalazioni è disponibile il numero verde: 800 098 599.
Acea Molise si scusa per il disagio e ringrazia per la collaborazione.