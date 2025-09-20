Dopo 40 anni la classe 5^A di Petacciato ritrova la maestra Ada

PETACCIATO. All’inizio dell’anno scolastico, una campanella un po’ particolare ha suonato anche per la classe V*A, 1985/86, che, dopo circa 40 anni dalla licenza elementare, è riuscita a ritrovare la maestra Ada Daniele, in un incontro che sembra un racconto di altri tempi.

Purtroppo, non tutti gli ex alunni sono riusciti a intervenire: qualcuno a causa della distanza, altri per esigenze di lavoro. Uno di loro è diventato una stella, altri, forse, sono stati solo vinti dalla timidezza.

Chi ha potuto, tuttavia, non ha mancato l’appuntamento, con occhi e cuore pieni di emozione nel rivedere una signora ancora bella, dalla voce ferma e dall’entusiasmo inalterato dal passare del tempo, che tutti, proprio tutti, hanno amato come una mamma, consapevoli che il rimprovero e la tirata d’orecchi erano necessari a far crescere e a preparare adeguatamente alla vita.

Nella classe, solitamente un po’ indisciplinata, c’era questa volta tanta voglia di rivedersi e raccontarsi, di rievocare ricordi e marachelle, seppur dietro occhiali, a un paio di capelli bianchi e a qualche ruga sulla fronte.

E alla fine della serata, una foto, in posa come 40 anni fa, alunni e maestra, a suggellare una storia che profuma di nostalgia.