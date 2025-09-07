“Fernanda D’Ercole Canta Mina” al Teatro Verde

TERMOLI. Stasera, domenica 7 settembre, alle ore 21, il Teatro Verde di Termoli ospita lo spettacolo “Fernanda D’Ercole Canta Mina”, un tributo alla celebre cantante italiana.

La serata, presentata da Valentina Fauzia, vedrà l’esibizione di Fernanda D’Ercole accompagnata da un ensemble di musicisti di grande talento: Donato Santoianni, Marco Salvatore, Giuseppe D’Angelo, Marco Molino, Lorenzo Mastrogiuseppe e Antonio Salvador Conte.

L’evento, ad ingresso libero, è promosso e sostenuto dal Comune di Termoli, dall’Avis comunale e dalla Fondazione Millennium., con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza una serata di grande musica e intrattenimento.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica italiana e della voce inconfondibile di Mina, reinterpretata con passione e talento da Fernanda D’Ercole.