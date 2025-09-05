Festa provinciale del donatore

CAMPOBASSO. Ci sarà domenica 7 settembre il terzo appuntamento con la donazione di sangue, a cura dell’Avis Provinciale Campobasso.
Il presidente, Antonio Forcione, ha invitato tutti i presidenti delle sezioni comunali, nonché i donatori tutti, a condividere un momento dedicato esclusivamente al Dono.
La giornata si svolgerà nel bellissimo contesto del Santuario Santa Maria della Strada, a Matrice. La raccolta verrà effettuata grazie alla presenza dell’autoemoteca regionale e del personale medico.
I donatori delle varie sezioni comunali della provincia di Campobasso potranno così incontrarsi, confrontarsi e vivere momenti di convivialità. La donazione è un gesto prezioso per chi lo riceve, ma arricchisce in primis il donatore stesso.