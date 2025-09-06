Fiera di settembre a Termoli: tra banchi e curiosità

TERMOLI. Il primo sabato di settembre porta con sé la tradizionale fiera di Termoli, un appuntamento che segna la fine dell’estate e l’inizio dei preparativi per l’autunno e il ritorno a scuola. Alcuni visitatori si dedicano agli acquisti, approfittando dei banchi per rifornirsi di abbigliamento e materiale scolastico, mentre altri si fermano a curiosare tra le bancarelle, osservando le offerte e le novità disponibili.

Nonostante la presenza ridotta di espositori rispetto all’estate, la fiera sta registrando una buona affluenza di gente, proveniente non solo da Termoli ma anche dai comuni limitrofi. Tra banchi di abbigliamento, prodotti alimentari e oggettistica, cittadini e famiglie hanno approfittato dell’occasione per fare acquisti, confermando il ruolo della fiera come momento di incontro e socialità per l’intero basso Molise.