Giornata mondiale dell’Alzheimer: “Memorie in Movimento”

TERMOLI. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’Associazione Molisana Malati di Alzheimer ODV (AMMA) presenta “Memorie in Movimento”, un’iniziativa di tre giornate – 19, 20 e 21 settembre – dedicate alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla promozione del benessere, con appuntamenti distribuiti tra Campobasso e Termoli.

L’obiettivo è duplice: informare la cittadinanza sul tema delle demenze e offrire strumenti concreti per la prevenzione, coinvolgendo sia chi è già a contatto con la malattia sia chi desidera avvicinarsi per la prima volta.

I partecipanti potranno usufruire di screening gratuiti per la salute dell’udito e del cuore, oltre a test cognitivi per il rilevamento precoce del deterioramento mentale. Le attività si svolgeranno nei centri diurni dell’associazione – a Termoli in via del Molinello n. 1 (ospedale vecchio) e a Campobasso in contrada Selvapiana s.n.c. – e in spazi pubblici: il 20 settembre a Campobasso in Piazza Municipio e il 21 settembre a Termoli lungo il Corso, dove sarà possibile prenotare gli screening.

“Memorie in Movimento” si propone come un’occasione concreta per promuovere uno stile di vita sano, accendere i riflettori su una tematica spesso trascurata e rafforzare il legame tra territorio, prevenzione e solidarietà.