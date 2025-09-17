Guglionesi: al via il bonus libri di testo 2025/2026

GUGLIONESI. Con la delibera di Giunta regionale n. 293 del 15 settembre 2025, la Regione Molise ha avviato il procedimento per l’erogazione del bonus libri di testo destinato alle famiglie per l’anno scolastico 2025/2026.
Gli interessati dovranno presentare la propria domanda al Comune di Guglionesi entro e non oltre il 13 ottobre 2025, utilizzando esclusivamente il modello A approvato dalla Regione e allegato al presente avviso.
Alla comunicazione è stata allegata anche la delibera regionale, contenente tutte le informazioni relative ai requisiti e alle modalità del procedimento.