Guglionesi, aperte le iscrizioni per il servizio “Nonni Vigili”

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi, attraverso il Settore Polizia Locale, lancia l’iniziativa “Nonno Vigile”, rivolta a cittadini tra i 50 e i 75 anni interessati a mettere la propria esperienza e disponibilità al servizio della comunità e della sicurezza scolastica.

I volontari avranno l’opportunità di affiancare la Polizia Locale nel controllo degli accessi alle scuole, nella gestione dei percorsi pedonali sicuri e nel supporto ai più piccoli, diventando un punto di riferimento prezioso per famiglie e istituti scolastici.

Per partecipare, è necessario essere residenti a Guglionesi, possedere idoneità psico-fisica e non avere procedimenti penali in corso. Le domande devono essere accompagnate da documento d’identità e, facoltativamente, curriculum vitae.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per contribuire in maniera attiva alla vita della comunità, trasformando l’esperienza dei più anziani in un aiuto concreto per i cittadini più giovani.

Cliccando sul seguente link si accede direttamente all’allegato da compilare per aderire alla domanda: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsguglionesi/portale/albopretorio/getfile.aspx?SOURCE=DB&PARAM=556&KEY=1839