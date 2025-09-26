Guglionesi celebra Sant’Adamo di Vendemmia

GUGLIONESI. Non solo la festa estiva del 3 e 4 giugno: il patrono di Guglionesi viene celebrato anche la seconda domenica di ottobre, nella ricorrenza nota come “Sant’Adamo di Vendemmia”, in memoria della seconda traslazione delle sue reliquie.

Domenica 12 ottobre 2025, la comunità prenderà parte alla 529ª edizione della festività, tra celebrazioni religiose, musica e momenti di aggregazione. Le funzioni si terranno nella chiesa di Santa Maria Maggiore con tre messe previste alle ore 9, 11 e 18, accompagnate dalla partecipazione dei fedeli e delle confraternite locali.

La giornata proseguirà alle 19 con il concerto del gruppo “The Best Friends Music Trio”, un momento di festa e convivialità aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore in collaborazione con il Comitato Feste, unisce devozione, cultura popolare e memoria storica, celebrando una tradizione che attraversa i secoli.