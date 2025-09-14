I 55 anni di sacerdozio: la festa per don Timoteo Limongi

TERMOLI. Per le comunità parrocchiali, per i gruppi di fedeli, gli anniversari delle ordinazioni sacerdotali sono ricorrenze di festa, ma anche di gratitudine, per il lavoro e l’opera svolta dai parroci nei rispettivi luoghi di culto. Ieri sera al centro delle celebrazioni, nella chiesa di Sant’Antonio, ci sono stati i 55 anni da quando venne ordinato prete don Timoteo Limongi.

Un discorso molto bello, particolarmente apprezzato dai presenti, quello pronunciato da don Timoteo, al quale giungano anche i nostri auguri.