MONTECILFONE. Montecilfone celebra la lingua e il canto popolare albanese: presentazione del lavoro di Gioacchino Desiderio

Domani, domenica 28 settembre, alle ore 18, presso il Centro della Comunità di Montecilfone, si terrà un evento culturale di grande rilievo dedicato alla valorizzazione della lingua e delle tradizioni musicali albanesi. Nell’iniziativa, intitolata “SHI LI”, Gioacchino Desiderio presenta Montecilfone: Argomentazioni sul canto popolare (Le Tracce)”, un approfondimento originale e scientifico sull’identità linguistica e musicale della comunità arbëreshe locale.