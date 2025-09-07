Il duca di Termoli Andrea di Capua “rivive” nei “Rumori Fuori Scena”

PROVVIDENTI. Stasera, alle ore 17 a Provvidenti, nella suggestiva piazzetta del Murales dedicato San Nicola, si esibirà il gruppo teatrale “Rumori Fuori Scena” diretto dalla prof.ssa Maria Antonella Perrotta, con la collaborazione di “ActionAid Molise”.

La prima domenica di settembre, sotto la magia del plenilunio, il piccolo paese che è diventato dal luglio scorso “Il rifugio del poeta” per la spiccata sensibilità alla cultura ed in particolare alla poesia, si caratterizzerà per una performance che unirà musica, danza e poesia. Lo spettacolo rielaborerà una parte della storia del Molise del Cinquecento.

La compagnia teatrale farà rivivere la famiglia di Capua ed in particolare il duca di Termoli Andrea, feudatario anche di Provvidenti e sua moglie Maria D’Ayerbo d’Aragona. La duchessa d’Ayerbo fu una donna pia e religiosissima; rimasta vedova, affiancò Maria Lorenza Longo nella fondazione, presso l’ospedale degli Incurabili di Napoli, di un monastero di “convertite” sotto la regola del Terz’ordine di San Francesco che divenne il primo monastero delle clarisse cappuccine.

Succedette alla Longo come governatrice dell’ospedale e ottenne di esserle sepolta accanto, nella nuda terra, tra le tombe del marito Andrea de Capua e del figlio Ferrante. La nobildonna di origine spagnola sarà interpretata dalla scrittrice termolese Gabriella Paduano.