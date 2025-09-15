Il messaggio del sindaco Gallo agli studenti di Portocannone

PORTOCANNONE. «Tutti insieme, nella splendida Aula Magna della rinnovata scuola di via Jovine, abbiamo rivolto i nostri migliori auguri alla dirigente scolastica, agli alunni, alle insegnanti, al personale ATA, al personale amministrativo e a tutto il personale impegnato nei diversi servizi scolastici, affinché l’anno che inizia sia ricco di successi, soddisfazioni e crescita per ciascuno.

Ai nostri ragazzi non è mancato un piccolo omaggio, simbolo dell’attenzione costante che l’Amministrazione dedica al loro percorso formativo, con l’impegno rinnovato a restare sempre al loro fianco e a quello delle rispettive famiglie.

Contestualmente all’avvio delle attività didattiche per l’infanzia, la primaria e la secondaria, ha preso il via anche il servizio di micronido per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni, ulteriore tassello fondamentale per offrire risposte concrete alle esigenze educative e organizzative delle famiglie.

Con orgoglio possiamo affermare di far parte di una comunità scolastica viva, dinamica e capace di garantire servizi essenziali per la crescita delle future generazioni». Così il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo.