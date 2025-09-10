X
mercoledì 10 Settembre 2025
Il torneo solidale di burraco

TERMOLI. Domenica 14 settembre 2025, il Lido Alcione di Termoli ospiterà il Torneo Solidale di Burraco, un appuntamento che unisce la passione per il celebre gioco di carte alla solidarietà. L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione San Vincenzo De Paoli, dalla Società San Vincenzo De Paoli, dal Lido Alcione e da Gioacake – chef della tradizione e innovazione locale.

L’evento prenderà il via alle 16 con l’accreditamento dei partecipanti. Alle 16: inizierà il torneo, articolato in tre turni di Mitchell e due turni Danese, garantendo competizione e divertimento all’insegna dell’amicizia. La serata si concluderà alle 19:30 con una cena buffet a base di pesce, che valorizzerà i sapori locali e offrirà un momento di convivialità.

La quota di partecipazione è di 20 euro (di cui 15 euro per l’ingresso e 5 euro destinati al montepremi). L’intero ricavato sarà devoluto agli assistiti dell’Associazione San Vincenzo De Paoli, confermando la forte valenza sociale dell’iniziativa.

“Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà coinvolte: Lido Alcione, Vasto Pesca, Azienda Catabbo, e ai circoli Passione Termoli e Amici del Burraco Vasto -San Salvo“.

Per informazioni e iscrizioni:
Rosa: 340 2221214
Cenzino: 330 745311