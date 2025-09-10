TERMOLI. Domenica 14 settembre 2025, il Lido Alcione di Termoli ospiterà il Torneo Solidale di Burraco, un appuntamento che unisce la passione per il celebre gioco di carte alla solidarietà. L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione San Vincenzo De Paoli, dalla Società San Vincenzo De Paoli, dal Lido Alcione e da Gioacake – chef della tradizione e innovazione locale.

L’evento prenderà il via alle 16 con l’accreditamento dei partecipanti. Alle 16: inizierà il torneo, articolato in tre turni di Mitchell e due turni Danese, garantendo competizione e divertimento all’insegna dell’amicizia. La serata si concluderà alle 19:30 con una cena buffet a base di pesce, che valorizzerà i sapori locali e offrirà un momento di convivialità.

La quota di partecipazione è di 20 euro (di cui 15 euro per l’ingresso e 5 euro destinati al montepremi). L’intero ricavato sarà devoluto agli assistiti dell’Associazione San Vincenzo De Paoli, confermando la forte valenza sociale dell’iniziativa.

“Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà coinvolte: Lido Alcione, Vasto Pesca, Azienda Catabbo, e ai circoli Passione Termoli e Amici del Burraco Vasto -San Salvo“.

Per informazioni e iscrizioni:

Rosa: 340 2221214

Cenzino: 330 745311