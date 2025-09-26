Il weekend della Pro loco Colleniso: festa di San Francesco e solidarietà con le mele Aism

GUGLIONESI. «L’estate ci ha regalato luce e sorrisi, ma ora lascia spazio all’autunno: una stagione di colori che cadono leggeri e di nuovi inizi che sbocciano silenziosi. E noi? Non ci fermiamo.

Oltre all’ormai tradizionale Sant’Adamo di Vendemmia, quest’anno vogliamo fare di più. Perché l’autunno non è solo fine, è anche promessa.

Il prossimo fine settimana saremo in piazza, con momenti da vivere insieme: tra tradizione, spiritualità e solidarietà 😁

Sabato 4 ottobre ci troverete nella magnifica cornice di piazzetta Santa Chiara, accanto alla Confraternita di Sant’Antonio, per celebrare San Francesco. Un momento di aggregazione e spiritualità, per assaggiare i primi sapori autunnali e ricordarci la forza della comunità. Vi aspettiamo!

Domenica mattina, 5 pttobre, dalle 11:30 coloriamo Castellara di solidarietà. Con le mele Aism potremo dare forza a chi affronta la sclerosi multipla. Un piccolo gesto che diventa speranza. Vieni a trovarci!». Il messaggio della Pro loco Colleniso di Guglionesi,