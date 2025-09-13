“Ilmuroinvisibile” festeggia don Marco Colonna

TERMOLI. Ieri, 12 settembre, l’associazione Ilmuroinvisibile ODV ha celebrato con gioia e gratitudine l’anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Marco Colonna, fondatore e guida instancabile dell’associazione.

Una ricorrenza che ha ricordato non solo un momento personale, ma un cammino condiviso, segnato da dedizione e impegno per gli ultimi.

Sacerdote profondamente radicato nella fede, don Marco ha saputo coniugare la spiritualità con il servizio sociale, trasformando il Vangelo in accoglienza concreta:

nel sostegno a detenuti ed ex detenuti,

nell’accompagnamento di giovani fragili,

nell’aiuto a donne vittime di violenza,

nell’accoglienza di immigrati

e nel supporto ai senza fissa dimora.

Psicologo e conoscitore dell’animo umano, ha scelto lo stile della delicatezza e della vicinanza: curare le ferite ponendosi accanto, non davanti, accompagnando con rispetto e discrezione.

Il Consiglio direttivo e tutti i soci di Ilmuroinvisibile rinnovano i loro più sinceri auguri a don Marco, riconoscendo in lui un sacerdote capace di rendere la speranza un fatto concreto e la carità una testimonianza quotidiana.