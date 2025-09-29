X
lunedì 29 Settembre 2025
Cerca

Imbarco marittimo sul “Navigatore”

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Al fine di dare massima diffusione, si informa che alle ore 09:30 del giorno 30/09/2025 verrà effettuata una chiamata per l’imbarco di n° 1 (uno) marittimo italiano/comunitario da imbarcare come “bassa forza” a bordo del motopeschereccio denominato “Navigatore”, iscritto al n. TM 185 dei Registri per Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di porto di Termoli, abilitato alla pesca costiera.

Chiunque interessato dovrà presentarsi presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni della Capitaneria di porto di Termoli (Viale della Guardia Costiera n. 38 – 86039 Termoli – CB) entro e non oltre la data sopra indicata, munito dei seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti per l’imbarco in qualità di marittimo:

  • Libretto di navigazione o foglio di ricognizione;
  • Tesserino di iscrizione nel registro dei pescatori;
  • Certificato di visita medica preventiva di imbarco per l’accertamento dell’idoneità alla navigazione, rilasciato da un medico USMAF-SASN autorizzato;
  • Solo per i marittimi iscritti nella 1ª e 2ª categoria della Gente di Mare:
    • Certificato di visita medica biennale del personale navigante marittimo rilasciato da un medico USMAF-SASN autorizzato.
  • Oppure (solo per i marittimi da imbarcare su unità adibite alla pesca marittima):
    • Visita del medico competente riferita all’azienda per cui si intende stipulare il Contratto di arruolamento, di cui all’art. 23 del D.Lgs. 271 del 27/07/1999.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito della chiamata sarà considerato negativo.

Per chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare la Sezione Armamento e Spedizioni della Capitaneria di porto di Termoli ai seguenti contatti: