Incontro in Regione tra Roberti e il collonnello Scialpi

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha ricevuto oggi, a Palazzo Vitale, in visita istituzionale, il colonnello Ettore Scialpi, recentemente nominato al vertice dell’Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima cordiale e di piena collaborazione, il Presidente Roberti ha formulato al Colonnello Scialpi gli auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico, sottolineando l’importanza del ruolo svolto dall’Ufficio a servizio della comunità regionale.

L’appuntamento ha rappresentato anche l’occasione per uno scambio di vedute su temi di interesse comune e sul rafforzamento delle sinergie istituzionali a beneficio del territorio molisano.