Isole Tremiti: conto alla rovescia per il debutto del Trofeo di Apnea

ISOLE TREMITI. Conto alla rovescia per il 1° Trofeo di Apnea – Isole Tremiti, in programma domenica 21 settembre 2025 nelle acque cristalline dell’arcipelago. L’evento, presentato da Only One Apnea Center e dal campione Gianluca Genoni, rappresenta una prima assoluta per le Tremiti, pronte a diventare palcoscenico di un appuntamento sportivo e spettacolare dedicato agli appassionati di apnea.

A testimoniare l’importanza e il prestigio dell’iniziativa, l’organizzazione ha annunciato la collaborazione con Watersight, agenzia fotografica ufficiale e partner del Trofeo. «Siamo felici di informare tutti i partecipanti – spiegano gli organizzatori – che nelle giornate di allenamento e in quelle ufficiali di gara sarà presente un operatore Watersight, specializzato in fotografia sportiva acquatica, pronto a immortalare le gesta degli atleti. Chi desidera approfittare di questa occasione per avere un portfolio di scatti professionali può contattarci in anticipo o comunicarlo sul posto».

Il Trofeo, che gode della partnership della testata giornalistica Riserva Marina Isole Tremiti, potrà contare anche sul sostegno di importanti marchi del settore, tra cui Mares, Blancpain, Tremiti Diving Center, Cetma Composites, Polo Sub, Scotti Snack e altri partner locali.

Un appuntamento che unisce sport, mare e bellezza naturalistica, con le Tremiti pronte a ospitare atleti e appassionati in una cornice unica al mondo.