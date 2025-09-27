TORREMAGGIORE. Presso la storica Biblioteca Bist di Torremaggiore, recentemente restaurata, si terrà il convegno nazionale “La cura che ascolta”.

L’intervento sul paziente diabetico e obeso: aspetti clinici, psicologici, sessuologici e assistenziali per medici, psicologi ed infermieri”, accreditato con 8 crediti Ecm. L’evento, rivolto ai professionisti della salute impegnati nella cura del paziente diabetico e non solo, rappresenta il primo di una serie di appuntamenti nazionali dedicati alla cooperazione interdisciplinare nella gestione delle patologie croniche.

Interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Torremaggiore, il comandante della Polizia locale, la direttrice facente funzioni del distretto sanitario 60 di Foggia e il responsabile della Caritas di San Severo.

Responsabili scientifici del convegno sono Carla Scarano, medico chirurgo specialista in medicina interna (Torremaggiore), Maria Antonietta Taras, psicologa-psicoterapeuta (Olbia), e Concetta Mezzatesta, psicologa (Palermo).

Tra i temi affrontati: obesità, diabete, sessualità e assistenza integrata, con particolare attenzione alla sinergia tra figure specialistiche per la prevenzione e la cura. Si discuterà anche dei fenomeni emergenti di “diabesità” e “globesity”, che evidenziano l’urgenza di un approccio globale e condiviso.

A conclusione del convegno, è prevista una visita guidata al Castello Ducale di Torremaggiore con accesso alla mostra “Dal Cristo Bruciato al Cristo Rivelato”.