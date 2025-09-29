La festa di San Michele ad Acquaviva

ACQUAVIVA COLLECROCE. La Parrocchia Santa Maria Ester celebra San Michele Arcangelo: si celebrano le Sante Messe alle ore 8 e 11, mentre dalle ore 9 la Lorenz Band di Gambatesa accompagnerà con la sua musica le vie del paese.

Alle ore 11 si terrà la Solenne Processione con l’uscita di tutte le statue dei Santi e del Santo Protettore, accompagnata dalla banda musicale. In serata, alle ore 21.30, grande spettacolo musicale con la Negramaro Tribute Band.Ma sarà festa anche domani, martedì 30 settembre, festa di Santa Maria Ester, si aprirà con le Sante Messe alle ore 8 e 11, seguite alle ore 9 dall’esibizione della banda musicale “Città di Roccavivara” per le vie del paese. Alle ore 21, presso il campo sportivo, concerto de “La Fisarband”, seguito da uno spettacolo di fuochi pirotecnici e dalla performance comica di Gennaro De Rosa. Un programma che rinnova il legame profondo tra fede e identità locale, offrendo momenti di condivisione e festa per tutte le generazioni.