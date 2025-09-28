PETACCIATO. La gentilezza raccontata dai bambini: giovedì scorso, un pomeriggio speciale al Central PETacciato

Nell’ambito della Settimana della Gentilezza, il salotto culturale Central PETacciato ha ospitato un pomeriggio dedicato ai più piccoli, in collaborazione con Karamella e PetacciatoAmoreMio APS.

Libri, letture ad alta voce, parole gentili, racconti e disegni hanno riempito il salotto culturale, creando uno spazio di ascolto e creatività dove i bambini sono stati i veri protagonisti.

“È stato emozionante vedere i più piccoli dare voce ai loro pensieri e alla loro fantasia – commentano gli organizzatori – perché la gentilezza si impara, ma soprattutto si vive insieme, attraverso esperienze condivise come queste.”

L’iniziativa ha voluto sottolineare l’importanza di educare i bambini al rispetto, all’attenzione verso gli altri e al valore delle piccole azioni quotidiane. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile l’incontro e ai Nonni Vigili, che con la loro presenza vigile e gentile contribuiscono ogni giorno a garantire sicurezza ai bambini del paese.

Il progetto rientra nelle attività promosse dal Comune di Petacciato per diffondere una cultura di gentilezza e partecipazione attiva tra le nuove generazioni.