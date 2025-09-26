La giornata di inizio anno di Comunione e Liberazione

TERMOLI. Sabato 27 settembre 2025, alle ore 16.30, si terrà la Giornata di Inizio Anno del Movimento di Comunione e Liberazione del Molise. L’evento avrà luogo presso la sala dell’ex cinema S. Antonio, in Piazza S. Antonio a Termoli, con ingresso a partire dalle ore 16.15.

Il tema scelto, “Cristo, nuovo principio di conoscenza e di azione”, richiama tutti i partecipanti a guardare all’origine e al cuore dell’esperienza cristiana come criterio di giudizio e di impegno nel presente. La Giornata rappresenta un’occasione significativa non solo per chi già condivide il cammino di Comunione e Liberazione, ma anche per quanti desiderano avvicinarsi e conoscere questa esperienza ecclesiale. Il gesto terminerà con la Santa Messa presieduta da monsignor Claudio Palumbo, vescovo della diocesi di Termoli-Larino.