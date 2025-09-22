Larino celebra San Pio e San Francesco

LARINO. Larino si prepara a vivere intensamente il triduo dedicato a San Pio da Pietrelcina e la novena in onore di San Francesco d’Assisi, in occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature (1225-2025). Gli eventi organizzati dal Convento Santa Croce dei Frati Minori Cappuccini offrono ai fedeli un’occasione per riflettere sul valore della Creazione e rinnovare l’impegno verso la “Madre Terra”.
«Lodate il Signore, creature tutte», recita il manifesto, invitando a riscoprire la responsabilità verso il dono della Terra, “nostra casa comune”, con il cuore e gli occhi di San Francesco e di San Pio.
Calendario degli eventi
- Triduo a San Pio: Dal 20 al 22 settembre, ogni giorno alle 18:30 il Santo Rosario e alle 19:00 la Santa Messa. Il 22 settembre, dopo la celebrazione, è prevista la lettura del transito di San Pio.
- 23 settembre, festa di San Pio da Pietrelcina: Alle 18:30 il Rosario, alle 19 la Messa.
- Novena a San Francesco: Dal 25 settembre al 3 ottobre, Rosario alle 17:30, Messa alle 18. Il 3 ottobre la Messa è dedicata ai frati defunti.
- 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi: Si terrà alle 10 la Santa Messa e una processione verso il convento. Seguirà la celebrazione eucaristica.
Durante le novene, la Parrocchia organizza una raccolta di alimenti destinata alla mensa diocesana, segno concreto di solidarietà e attenzione ai più fragili della comunità.