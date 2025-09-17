Lavori Enel in contrada Mucchietti a Termoli

TERMOLI. Lunedì 22 settembre, dalle ore 9 alle ore 15, l’Enel interromperà l’energia elettrica per effettuare dei lavori sugli impianti di contrada Mucchietti.
Le vie interessate:
- piazza Padre Pio da 31 a 39, 43, 94, 98
- Via Vulcano da 3 a 5, 9, 6, 12 sn
- viale traversa Padre Pio 29, 41, 94a
- via Sant’Elena 40, 50, 54, 56, sn
- contrada Ponte Tamburro sn
- contrada Ponte Sei Voci 52
- via Elba fc
L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.