LARINO. “L’intelligenza artificiale: dialogo tra dubbi e opportunità”, incontro a Larino con il professor Giovanni Maddalena.

L’evento si terrà martedì 2 settembre 2025 ore 18 presso l’atrio del Palazzo Ducale, dialogherà con il professor Giovanni Maddalena, professore ordinario di Filosofia della Comunicazione presso l’Università del Molise, monsignor Antonio Sabetta.

L’intelligenza artificiale (Ai) è sempre più presente nella quotidianità di tutti e questa presenza può rappresentare rischi, ma anche grandi opportunità. Sono tanti i dubbi che la società si pone: ritrosia nei confronti dell’evoluzione scientifica o nei confronti dell’ignoto, ma anche tanti timori legati alla sopraffazione dell’uomo.

L’incontro fortemente voluto dal Comune della città di Larino sarà un’occasione per discutere di un argomento di elevata risonanza ed interesse pubblico, guidati da due autorevoli relatori che potranno dissipare dubbi e perplessità sull’ “Intelligenza Artificiale”.

Apriranno l’evento moderato da Graziella Vizzarri, consigliera comunale i saluti istituzionali di Giuseppe Puchetti, sindaco della Città di Larino e Iolanda Giusti, assessore alla Cultura.