L’ultimo giorno d’estate è dedicato ad Antonietta Balante

CAMPOMARINO LIDO. Anche quando l’estate si ritira piano, lasciando spazio ai primi sussurri d’autunno, a Campomarino lido il sole continua a brillare. Gli ombrelloni restano aperti per gli irriducibili della tintarella, ma oggi, più che mai, il pensiero corre a chi ha reso questo luogo un punto fermo della memoria collettiva: Antonietta Balante.

Nel cuore di Campomarino Lido, dove il mare incontra la storia e le stagioni si rincorrono senza fretta, Antonietta è presenza viva. Il suo sorriso, la sua dedizione, la sua eleganza discreta hanno segnato oltre tredici lustri di accoglienza, passione e famiglia. Oggi, Clemente, Carmen e Andrea Balante, custodi dello stabilimento che lei ha amato e fatto crescere, le dedicano l’ultimo tramonto d’estate.

Tra le cabine azzurre e il profumo di salsedine, ogni gesto racconta di lei. Una sedia lasciata al sole, un caffè servito con gentilezza, una parola che scalda più di una giornata di settembre. I clienti storici lo sanno: Antonietta non è mai andata via. È nel vento che accarezza la sabbia, nei ricordi che si intrecciano tra generazioni, nei racconti che si tramandano sotto l’ombrellone.

Oggi, mentre il cielo si tinge d’oro e il mare si fa specchio di emozioni, Campomarino Lido saluta l’estate con gratitudine. E con Antonietta nel cuore, come sempre.