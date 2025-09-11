Lunedì lavori in corso sulla condotta idrica tra Campomarino e Portocannone

BASSO MOLISE. Nei comuni di Campomarino e Portocannone avviso di sospensione del flusso idrico da parte di Molise Acque, per lavori di riparazione su condotta idrica adduttrice che alimenta i due territori. In particolare, i lavori riguardano il tratto “Serbatoio Monte Arcano – partitore Statale 87”.
L’interruzione è prevista dalle ore 8 fino a tarda sera di lunedì prossimo, 15 settembre. Gli utenti interessati sono invitati ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione. In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 087 4 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).