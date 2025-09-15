Lutto nel carro dei Giovani: è morto Michele Musacchio

PORTOCANNONE. Clima di lutto a Portocannone, per la morte di Michele Musacchio, storico appartenente al carro biancoceleste dei Giovani.

«Non ci sono parole per definire la persona che eri disponibile, sempre col sorriso, mai una parola fuori luogo, ci hai regalato dei momenti che mai dimenticheremo, siamo cresciuti a pane e carri incontrando alla stalla tante persone, chi andava e chi veniva, ma tu sei stato un punto fermo da quando ho iniziato a frequentare la stalla a ieri… sempre presente, sempre attivo anche quando le forze non le avevi più un “purosangue biancoceleste”, ci mancherai tanto, fai buon viaggio “Zio Michelì”. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per il carro e per noi, da parte mia e di tutto il carro. Un’ultima cosa, mi raccomando che il tuo passaggio a vita migliore sia una cosa “micidiale!”», le parole del presidente del carro Adamantonio Flocco.

I compagni di scuola del nipote Michele e tutte le loro famiglie stringono in un abbraccio il loro amico, in ricordo dell’indimenticabile nonno.