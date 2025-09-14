Lutto nella famiglia Ludovico, il cordoglio della diocesi

TERMOLI. Il vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, il Presbiterio, la Curia e la comunità diocesana esprimono cordoglio e vicinanza all’architetto Ivano Ludovico, direttore del museo diocesano, per la morte della cara sorella Mariaconcetta.
In comunione di preghiera partecipano al dolore di tutta la famiglia e affidano la sua anima al Signore Gesù Cristo, nell’attesa della risurrezione.
I funerali avranno luogo in Termoli martedì 16 settembre 2025, alle 16, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, partendo dalla casa funeraria di via Egadi, 7.