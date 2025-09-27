Madonna della Difesa, domenica la festa al Santuario

CASACALENDA. Domani, domenica 28 settembre 2025, si celebra la solenne festività in onore della Madonna della Difesa. Il Santuario diocesano di Casacalenda è punto di riferimento per il cammino di fede, la preghiera e il tempo di riconciliazione. Al termine della novena preparatoria dal tema “Nella Speranza siamo stati salvati” (Rm 8, 24) il programma della solennità prevede le sante messe per tutta la giornata con la possibilità di confessarsi:

Domenica 28 settembre 2025: Solennità di Maria Santissima della Difesa



Sante messe: ore 8 (don Gianfranco), ore 9 (don Gabriele), ore 10 (padre Ignazio), ore 11 (Mons. Claudio Palumbo), ore 16 (don Gianfranco), ore 17 (padre Teofilo), ore 18 (padre Roberto). Confessioni ore 8.00 – 18.00.