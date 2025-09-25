Manutenzione straordinaria alla risonanza magnetica di Isernia

ISERNIA. L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise comunica che l’apparecchiatura di risonanza magnetica del presidio ospedaliero di Isernia sarà sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria dal 29 settembre al 15 ottobre prossimi.

Per garantire la continuità assistenziale, i pazienti prenotati nel periodo indicato saranno ricontattati direttamente dal call center aziendale e ricollocati presso altre strutture, utilizzando sia le agende istituzionali sia quelle predisposte per il recupero delle liste d’attesa.

L’intervento di manutenzione, necessario per assicurare efficienza e sicurezza delle apparecchiature, non comporterà alcuna perdita di prestazioni per gli utenti, che verranno riprogammate in tempi rapidi.

La sospensione temporanea non interessa i pazienti interni, che seguiranno percorsi separati e non subiranno variazioni.

ASReM si scusa per i possibili disagi e conferma l’impegno a garantire servizi sanitari sicuri, affidabili e di qualità.