Milo Ferrazzini e Riccardo Gagliardi a TermoliMusisca

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” propone per questa sera il concerto della XXI edizione di Termoli Musica 25 La grande musica romantica, con Milo Ferrazzini (violoncello) e Riccardo Gagliardi (pianoforte), stasera, alle ore 18 presso l’Auditorium di via Elba a Termoli. Il programma prevede musiche di R. Schumann, F. Schubert, A. Dvorak, N. Paganini, D. Poppen. Milo Ferrazzini, classe 2000, ha studiato con Maximilian Hornung alla prestigiosa Hochschule für Musik und Theater München e si perfeziona attualmente con Thomas Grossenbacher alla ZHdK di Zurigo. È stato premiato in concorsi nazionali e internazionali.

Nel 2023 ha vinto il primo premio e il premio speciale Guy Fallot al Concours d’Interprétation Musicale di Losanna, ha conquistato il primo premio assoluto al Concorso internazionale Musica Goritiensis e sempre nello stesso anno ha vinto il concorso indetto dalla Fondazione Sinfonima di Mannheim. Nel 2024 è stato selezionato come accademista della fondazione Villa Musica di Mainz, dove avrà la possibilità di collaborare in progetti cameristici con alcuni dei più rinomati musicisti a livello internazionale. Riccardo Gagliardi ha iniziato a studiare pianoforte privatamente con il padre, docente al Conservatorio di Perugia, svolgendo il pre-accademico presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena e con il maestro Piernarciso Masi. Negli anni 2014/2015 suona in duo con la pianista Marianna Tongiorgi e come solista in importanti località italiane (Firenze, Pistoia, Napoli, Catania, Capri, Livorno, Siena, Lecco ecc.).

Dal 2014 frequenta il corso triennale di direzione d’orchestra presso l’Accademia “Incontri con il maestro” di Imola (BO) con il maestro Marco Boni.