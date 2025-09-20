“Mobilità senza barriere”: solidarietà e inclusione a Campomarino

CAMPOMARINO. Sabato 27 settembre, la piazza di Largo Santa Maria a Mare a Campomarino, ospiterà la Festa della Solidarietà, promossa da Aisa Molise Odb, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un veicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili.
I contributi raccolti, unitamente alla quota finanziata dalla Protezione Civile e al supporto di sponsor partner, verranno utilizzati per l’acquisto di un Fiat Doblò nuovo e attrezzato per il trasporto di persone disabili, a disposizione del territorio.
Nel pomeriggio, dalle 17, in Piazza Vittorio Veneto, si terrà l’evento a partecipazione gratuita “Impariamo le regole della strada”, in collaborazione con la Polizia Locale di Campomarino, rivolto a ciclisti, possessori di monopattino e pedoni. L’iniziativa fornirà linee guida di educazione stradale in modo pratico e interattivo.
La serata, dal titolo “Mobilità senza barriere”, vedrà il coinvolgimento di tutta la comunità in un’iniziativa che unisce solidarietà, gastronomia e intrattenimento.
Programma della serata:
- Ore 20: inizio dell’evento
- Menù tipico: pasta e ceci, scrippelle, arrosticini e birra
- Intrattenimento: spettacolo di Mister D. e magia con Mago Salem, momenti di svago per grandi e piccoli
- Estrazione a premi: smartphone, capi Givova e numerosi altri regali
Una rete di associazioni e aziende del territorio sostiene l’iniziativa, segno di una forte collaborazione per abbattere ogni barriera che limita la mobilità delle persone con disabilità.
Per informazioni e adesioni, è possibile contattare l’associazione:
- Email: aisacampomarino@gmail.com
- Telefono: 338.8574729
La solidarietà si fa strada: Campomarino chiama la comunità a raccolta per un gesto concreto di inclusione e speranza.