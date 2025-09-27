Novena, messa e fuochi pirotecnici: i festeggiamenti per San Francesco

TERMOLI. La comunità francescana di Termoli si prepara a vivere con intensità i festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, presso la Chiesa di San Francesco retta dai Frati Minori Cappuccini.

Il programma religioso e culturale si è aperto il 25 settembre con l’inizio della Novena, che proseguirà fino al 3 ottobre con la recita quotidiana della Corona francescana (alle ore 18.15) e la successiva celebrazione eucaristica (alle 19.00).

Il cammino di preparazione culminerà in tre momenti particolarmente significativi:

Giovedì 2 ottobre , con l’ adorazione eucaristica alle ore 21.00.

, con l’ alle ore 21.00. Venerdì 3 ottobre , alle ore 20.00, con la suggestiva rievocazione del Transito di San Francesco , a cura del gruppo giovanile francescano.

, alle ore 20.00, con la suggestiva , a cura del gruppo giovanile francescano. Sabato 4 ottobre, solennità del Santo di Assisi, con la Santa Messa delle ore 18.00, presieduta da mons. Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino.

La giornata del 4 ottobre sarà arricchita anche dalla processione per le vie del quartiere con la statua del Santo, animata dalla partecipazione della parrocchia, e si concluderà con uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

I Frati Cappuccini hanno voluto rilanciare l’invito a tutta la cittadinanza a unirsi nella preghiera e nella gioia comunitaria, sotto il segno del messaggio di pace di San Francesco: “Il Signore vi dia pace”.