“OrientaMoli” fa tappa a Montecilfone

MONTECILFONE. La Regione Molise – Assessorato all’Istruzione, Formazione Professionale e Università promuove la tappa del Tour OrientaMolì nei Comuni, che porta direttamente a Montecilfone servizi e strumenti di orientamento dedicati a studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo livello, a studenti che hanno terminato il loro percorso di formazione e alle famiglie.

Un van attrezzato fungerà da aula mobile, offrendo ai giovani la possibilità di:

• compilare un questionario di orientamento personalizzato per esplorare attitudini e interessi,

• partecipare a workshop su università, lavoro, imprenditorialità e mobilità internazionale,

• ricevere consulenze gratuite da orientatori esperti e materiale informativo utile.

Il tour rende l’orientamento accessibile e vicino ai ragazzi e alle loro famiglie, anche nei comuni più piccoli o periferici, garantendo pari opportunità di accesso a informazioni e strumenti decisionali.

“Vi aspettiamo il 15 settembre 2025 dalle ore 16 alle ore 19in Via Roma”.