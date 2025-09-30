Per oltre 40 anni al servizio della comunità, il dottor Michele Danza va in pensione

CASACALENDA. Ogni mattina a Casacalenda lungo Corso presso il civico n.79, un capannello di persone attendo in religioso silenzio, che apre lo studio del medico. Oggi 30 settembre 2025 è l’ultimo giorno di servizio, presso il suo studio medico di medicina generale, del dottor Michele Danza, specialista in oncologia. Dopo oltre 40 anni, a servizio della sanità e dei cittadini di Casacalenda e comuni limitrofi, il dottore Danza va in pensione.

Molti in paese sono dispiaciuti perché Danza è stato per tutta la comunità un esempio di uomo onesto, educato, garbato, sempre disponibile, attento alla popolazione vulnerabile, amico di tutti, ma la caratterista che lo ha reso un vero personaggio della medicina di base, è il suo sorriso. I suoi pazienti dicono quando vai a studio “ti senti accolto come uno di famiglia e quasi dimentichi che stai da un medico”, molti altri hanno riferito che la sua calma, la sua attenzione, la sua disponibilità all’ascolto, per loro è già una cura che aiutava a guarire più in fretta. E’ il medico che ha curato le persone non dimenticando di curare con il cuore l’umanità presente.

Danza è andato ben oltre al giuramento di Ippocrate, si è fatto carico dei suoi pazienti, visitandoli in ogni ora del giorno e della notte, e i casi più gravi li ha visitati anche più volte al giorno presso il proprio domicilio.

La sua empatia gli ha permesso di stabilire solide ed importanti relazioni umane con i pazienti. Danza, il medico amico, sempre propenso al dialogo, al ragionamento, non lasciando mai solo, nessun paziente in balia della burocrazia sanitaria, o chi costretto ad effettuare cure presso strutture ospedaliere lontane da casa, e senza la presenza vicina dei famigliari, lui puntualmente, non esita a telefonare i colleghi, per informarsi sullo stato di salute del suo paziente e informando tempestivamente la famiglia.

Il dottor Danza soprattutto durante l’emergenza Covid-19, Michele Danza, inoltre, si è reso disponibili per effettuare i tamponi prima e poi le vaccinazioni, sottoponendosi ad estenuanti turni, ed esponendo più volte, la propria salute, ad alti rischi di infezione.

Il medico casacalendese, fin da piccolo ha avuto un’ottica educazione ed una formazione scolastica di qualità “senza sconti”, ricevuta direttamente dal proprio genitore, ricordato da molti come un maestro molto severo, Antonio Danza era conosciuto per la sua preparazione, per il suo alto senso del dovere e per la sua integrità morale.

Dopo liceo a Larino, l’università a Bologna, la specializzazione in oncologia a Modena, Michele presta servizio quale ufficiale medico presso l’infermeria della Scuola Allievi Sottufficiali Carabinieri di Firenze e si congeda con il grado di Tenente medico.

Dopo 15 mesi di servizio militare, a gennaio 1985, ritorna a casa, ed inizia il suo servizio nella sanità molisana, cominciando la sua “gavetta” facendo numerosi turni di guardia medica a Morrone del Sannio e nei paesi limitrofi.

Michele Danza è stato anche un bravo sportivo, una promessa del tennis molisano, tifoso del Foggia calcio e appassionato di ciclismo è stato molti anni il Presidente e organizzatore insieme al prof. Tommaso Guerrera, della Manifestazione sportiva ciclistica Giro del Cigno. Gara storica che si sviluppava lungo il torrente Cigno, seguendo itinerari che si snodavano per le arterie urbane del medio Molise. Il Giro del Cigno ha riscosso successi e notorietà livello nazionale, dal 1924 fino al 2008, quando si è tenuta la 60^ edizione. Una storia di ciclismo lunga 85 anni di attività promossa da un gruppo di volonterosi dall’A.S.D. Gruppo Ciclistica Casacalenda, tra cui Michele Danza. Dal primo percorso era di circa 50 Km. si è passato ai 160 Km degli ultimi anni per rispetto dei regolamenti federali nazionali ed internazionali.

Nell’ambito del Volontario organizzato, è stato nominato Direttore Sanitario della Direzione Sanitaria del Comitato Regionale Molise della Croce Rossa Italiana, di cui è ancora volontario.

La sua esperienza professionale matura soprattutto in scenari operativi sia a livello nazionale che all’estero. In Italia ha preso parte alle operazioni di soccorso “Sisma Molise 2002”, al terremoto dell’Aquila del 2009, in qualità di Dirigente Sanitario dell’Infermeria del Campo di Accoglienza presso la frazione di San Gregorio (Comune de L’Aquila).

All’estero, invece, ha partecipato con il Comitato Festa del Sorriso di Casacalenda a diverse operazioni nella Provincia Autonoma del Kosovo, quale responsabile Sanitario nell’organizzazione e nella pianificazione dei soccorsi e ha contribuito alla realizzazione di un ambulatorio specialistico ginecologico presso l’Ospedale di Istok.

I cittadini chiamano il dottor Danza, solo, amichevolmente, “Michel”, superando gli steccati dei titoli accademici e onorifici, ma sempre con profondo rispetto e stima apprezzano la sua grande umanità che ha abbracciato generazioni di casacalendesi, ora in molti fanno fatica ad immaginare la porta dello studio con la scritta “chiuso a partire dal 1^ ottobre 2025”.

Molti, non conoscendo le leggi che attualmente disciplinano la materia, affettuosamente chiedono e sperano che Maria Laura, la secondogenita di Danza, attuale brillante studentessa in medicina, se possa un giorno riapre le porte dello studio di papà. Casacalenda per fortuna ha ancora diversi medici bravi che sicuramente sapranno assicurare le cure necessarie agli ex pazienti di Danza ma l’affetto maturato verso una persona, in oltre 40, anni non si dimentica facilmente.

Oggi la popolazione molisana ha sempre maggior bisogno di attenzione, i pazienti sono quasi sempre persone sole e anziane, più del farmaco probabilmente hanno bisogno di una parola, di un gesto antico, la vecchia pratica del medico, l’ascolto (mitici in questo il Dottor Eremita e il dottor Vincelli) che determina una cura efficace dettata più che dalla scienza dalla passione, proprio come gli viene pubblicamente riconosciuto al nostro bravo medico dottor Michele Danza. Probabilmente lui si è ispirato, fin dall’inizio a figure mitiche della medicina locale, proprio come i suoi predecessori, uno tra tutti, l’esempio alto lasciato dal dottor Francesco Nardacchione. A nome della redazione di Termolionline formuliamo al dottor Danza gli Auguri i più sinceri e di godersi in serenità la sua merita pensione.

Anche la sindaca, Sabrina Lallitto, ha voluto salutare il dottor Danza: «Ultimo giorno di lavoro. Fai un lavoro che ti piace e non lavorerai un solo giorno… oppure non smetterai mai! Caro Michele, Dott. Danza, mio padre, tuo grande amico, ha deciso quando hai iniziato che ti avrebbe affidato sia figlia. Io. La prima iscritta. E oggi da Prima cittadina ho l’onore di ringraziarti, non solo da parte mia, ma da parte di una intera comunità. E lo faccio nel tuo ultimo giorno di lavoro… Anche se il medico non lo hai fatto un solo giorno “solo per lavoro”. Non ti sei fermato mai in questi anni; non hai guardato orologi e calendari; non ti ha fermato il maltempo, il caldo torrido, le strade impervie e qualunque condizione avessi davanti. Sarà che hai imparato il rigore da militare…o semplicemente hai scelto di dedicarti agli altri in un modo che non è più di questo tempo. Dedizione, attenzione. Una devozione alla cura. Ai tuoi pazienti e anche a alle persone, tutte. I medici così, come te, non sono tanti; oggi forse non ne esistono più e la comunità di Casacalenda è stata fortunatissima, perché ha avuto te e tuoi colleghi con lo stesso spirito. E noi tutti ci siamo sempre sentiti al sicuro. A qualsiasi ora, in qualunque momento. Ti dobbiamo molto Dott. Michele Danza, ma non riusciremmo mai a compensare quello che hai dato a ciascuno di noi. E continuo a chiamarti Michele perché sei sempre entrato nelle nostre case con il sorriso accogliente dell’amico a cui riserviamo le nostre più intime confidenze. Caro Dottore, so che non smetterai; che ti riposerai dall’impegno costante ma che ci sarai sempre perché le persone come te, i professionisti tra la gente, alla fine hanno sempre un posto speciale per le persone. Un posto che non ha tempo, non ha luogo ma esiste. È vero. Il posto del cuore. Lo stesso che occupi nel nostro. Da Sindaka ti ringrazio per la missione che hai svolto per la nostra comunità e ti invito ufficialmente a ricevere pubblicamente l’affetto della comunità. Organizzeremo dunque, tra qualche giorno, appena sarai disponibile, un momento per stare insieme interpretando il desiderio di una intera comunità che ha avuto, per anni, il privilegio di averti come dottore di famiglia. Caro Michele, da domani non sei più il medico di famiglia ma resti, per tutti, entrambe le cose: Un medico e una persona di famiglia. Con profonda gratitudine, personale e a nome di tutta la comunità che mi onoro dí rappresentare, ti faccio i miei migliori auguri. Grazie dottor Danza, grazie Michele».

Giuseppe Alabastro