Polizia di Stato 2026: un calendario per garantire il diritto all’acqua

CAMPOBASSO. È ancora possibile acquistare fino a venerdì 19 settembre il nuovo Calendario della Polizia di Stato 2026.
Quest’anno il ricavato della vendita sarà destinato al Comitato Italiano per l’Unicef Onlus, che finanzierà il progetto “Zambia, garantire ad ogni bambino il diritto all’acqua”, e devolverà una quota al Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, a favore del Piano “Marco Valerio”.
I cittadini interessati all’acquisto dovranno presentare la prenotazione esclusivamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura, esibendo la ricevuta di versamento.
Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT33I0306909606100000402776, oppure versamento sul conto corrente postale n. 745000 intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”, indicando come causale:
“Calendario della Polizia di Stato 2026 per il progetto Unicef Zambia, garantire ad ogni bambino il diritto all’acqua”.
Si ricorda che il costo del calendario da parete è di 8 euro, mentre quello da tavolo è di 6 euro.