Pompieropoli: “piccoli” Vigili del fuoco in azione a San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Lunedì 29 settembre il parchetto comunale di San Giacomo degli Schiavoni si trasformerà in un vero e proprio campo operativo per giovani aspiranti pompieri, grazie alla seconda edizione di “Pompieropoli”, promossa dall’associazione nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Unicef.
I bambini della scuola Benedetto Croce di san Giacomo, dalle ore 10 alle 12.30, avranno la possibilità di cimentarsi in un percorso ludico-educativo, dove scopriranno le tecniche di abilità e spegnimento di un vero fuoco.
L’iniziativa offre l’occasione di imparare divertendosi, vivere l’emozione del salvataggio e ricevere il diploma di giovane pompiere, simbolo di coraggio e attenzione verso la comunità.