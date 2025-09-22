LARINO. Presentazione del libro “Molise al femminile: biografie e storie” di Rita Frattolillo e Barbara Bertolini, il 24 settembre 2025 alle ore 18 presso la Sala Freda, Palazzo Ducale di Larino.

La pubblicazione racconta storie di donne molisane che hanno fatto la differenza nei settori della cultura, dell’arte, della politica e della società. Un’opera che, attraverso biografie e racconti, celebra il coraggio, la determinazione e il contributo delle donne alla crescita della regione.

L’evento è promosso dal Comune della città di Larino, con la collaborazione del Lions Club Larino e Fidapa Larino.

Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Puchetti, Sindaco di Larino, Iolanda Giusti, Assessore alla Cultura del Comune di Larino, Carmela Minotti, Presidente del Lions Club Larino e Noemi Petti, Presidente della Fidapa Larino, dialogherà con le autrici Graziella Vizzarri, consigliera comunale.

Accompagneranno l’evento brani musicali al pianoforte del Maestro Valerio Santoro. Sarà un’occasione per ascoltare testimonianze significative sulla realtà delle donne molisane e sul loro impatto nelle comunità locali.