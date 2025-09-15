Primo giorno di scuola a Bonefro e San Giuliano

BONEFRO-SAN GIULIANO DI PUGLIA. Primo giorno di scuola. Questa mattina, i sindaci di Bonefro e San Giuliano di Puglia hanno portato personalmente i saluti negli Istituti scolastici dei rispettivi comuni.
Un momento semplice ma prezioso, che ha permesso di augurare ad alunni, insegnanti, personale scolastico ed alle famiglie un felice anno scolastico, nel segno della collaborazione in essere.
La vicinanza delle istituzioni in questi primi passi è un segnale importante: “la scuola è davvero il cuore pulsante delle nostre comunità. Buon anno scolastico a tutti!”.