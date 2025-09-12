“Quartiere pulito” fa tappa a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Domani, 13 settembre, a Termoli si terrà un’importante iniziativa di pulizia urbana dedicata al quartiere Colle Macchiuzzo. Dalle ore 9 alle ore 11, gli operatori si concentreranno sulla rimozione dei rifiuti abbandonati, il ritiro di ingombranti e Raee, oltre allo spazzamento delle strade e dei marciapiedi.

L’appuntamento rientra nell’ambito del calendario “Quartiere Pulito” promosso dal Comune di Termoli e Rieco Sud Scarl, con l’obiettivo di mantenere pulita la città e coinvolgere i cittadini nella cura del proprio territorio. Per agevolare le attività, sono stati predisposti diversi punti di raccolta per il conferimento di rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche, tra cui il parcheggio di via Pascoli e altre aree strategiche.

L’invito è rivolto a tutti i residenti a collaborare portando personalmente i rifiuti ingombranti presso i punti di raccolta e a lasciare liberi i parcheggi per facilitare le operazioni di pulizia.

Un’iniziativa che punta a valorizzare l’ambiente urbano e a sensibilizzare la comunità sul corretto smaltimento dei rifiuti, promuovendo una città più vivibile e ordinata.