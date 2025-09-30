Reati tributari: sinergia tra Guardia di Finanza, Procura e Agenzia delle Entrate

CAMPOBASSO. Più incisiva l’azione di contrasto ai reati tributari: accordo tra la Procura della Repubblica di Campobasso, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza del Molise.
Domani, mercoledì primo ottobre 2025, alle ore 12, in Campobasso, Piazzetta Palatucci, presso la sede del Comando Regionale Molise della Guardia di finanza, avverrà la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Procura della Repubblica di Campobasso e la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Molise.
Nell’occasione, avrà luogo una conferenza stampa a cura del Comandante Regionale Molise, generale Danilo Petrucelli, del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Giovanni Battista Cantisani, e del Procuratore della Repubblica di Campobasso, Nicola D’Angelo.