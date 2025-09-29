Riapre la chiesa di Sant’Antonio col nuovo altare

TERMOLI. Riapre la chiesa di Sant’Antonio con la dedicazione del nuovo altare e degli arredi sacri.

Domani, martedì 30 settembre 2025, alle ore 18.30, il vescovo Claudio Palumbo, presiederà il solenne pontificale per la riapertura della Chiesa di Sant’Antonio di Padova in Termoli con il rito di dedicazione del nuovo altare e la benedizione dei nuovi arredi sacri. Alla celebrazione prenderanno parte i parroci, don Timoteo e don Giovanni, insieme alla comunità parrocchiale, alle autorità e a tutto il popolo di Dio.

Per l’occasione, giovedì primo ottobre, alle 19.30, ci sarà un concerto di canti e musica medioevale.