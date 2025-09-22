“Rigenerazione urbana”, interviene l’alleanza “Avs”

TERMOLI. In attesa che l’opposizione riconvochi la conferenza stampa sul progetto di riqualificazione di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio, prima annunciata e poi disdetta, per un approfondimento documentale, Sinistra italiana, d’intesa con Europa Verde e pertanto come Avs (Alleanza Verdi Sinistra), mercoledì 24 settembre, alle ore 11, conferenza stampa sulla “ridefinizione” della “Rigenerazione”, concordata tra l’amministrazione comunale di Termoli e la Soprintendenza.

La conferenza stampa si terrà in Piazza Sant’Antonio, presso la fontana; in caso di pioggia, avverrà al Café de Paris.