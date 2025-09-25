CAMPOMARINO. È rinviata a sabato 4 ottobre la Festa della Solidarietà a Campomarino. La festa, promossa da Aisa Molise Odb, si terrà nella piazza di Largo Santa Maria a Mare a Campomarino. L’evento ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un veicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili.
I contributi raccolti, insieme alla quota finanziata dalla Protezione Civile e al supporto di sponsor partner, serviranno per acquistare un Fiat Doblò nuovo e attrezzato, a disposizione del territorio per il trasporto delle persone con disabilità.