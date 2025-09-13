Riparte il servizio della prima infanzia a Guglionesi

GUGLIONESI. Parte ufficialmente il nuovo anno educativo 2025/2026 del servizio asilo nido, con le sezioni “Micronido” e “Primavera”. L’avvio delle attività è previsto per il 1º ottobre 2025 nella sede attuale di via Genova/via Bari.

Per preparare famiglie e bambini all’inizio dell’anno, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro informativo per lunedì 22 settembre 2025 alle ore 17, che si terrà nella sala consiliare del Comune. Durante l’incontro saranno illustrate le attività educative previste e il funzionamento del servizio.

L’appuntamento è aperto a tutti i genitori interessati, che avranno così l’opportunità di conoscere da vicino l’offerta formativa e le novità per il prossimo anno scolastico.