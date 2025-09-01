Settembre arriva e si rinnova la Festa di Santa Irene

TAVENNA. Il mese di settembre porta con sé tradizionalmente la festa patronale di Tavenna. Martedì 2 e mercoledì 3 settembre, il borgo di Tavenna si vestirà a festa per celebrare Santa Irene e dare il via alla XXI edizione di “Artigianato a… Tavenna”, una manifestazione che unisce tradizione, cultura e valorizzazione del territorio. I festeggiamenti inizieranno martedì mattina alle ore 8 con la storica fiera mercato di Santa Irene in via Roma, appuntamento che da secoli richiama visitatori dai paesi limitrofi. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, le vie del paese si animeranno con l’esibizione del Gruppo Folkloristico Toma Toma, portando musica e danze della tradizione popolare. Alle 17:30, il sindaco Paolo Cirulli, insieme all’amministrazione comunale, autorità regionali e sindaci dei comuni vicini, inaugurerà ufficialmente la XXI edizione di “Artigianato a… Tavenna” con il tradizionale taglio del nastro. La manifestazione, fortemente voluta dalla comunità e dall’amministrazione, offrirà ai produttori locali l’opportunità di promuovere le proprie creazioni artistiche e i prodotti del territorio attraverso stand espositivi. Dopo la visita agli stand, alle ore 19:00, si aprirà la sagra della carne di pecora alla Santa Irene, piatto tipico preparato con carne tagliata a pezzettoni e cotta lentamente con ingredienti genuini che ne esaltano il sapore.

La serata proseguirà alle 21:30 con il concerto della band “Effetto Serra” – Tribute Nomadi, seguito dallo spettacolo comico “Sto Messo Male Male Male” dell’irresistibile Santino Caravella. Mercoledì 3 Settembre, la festa continuerà con l’apertura degli stand alle ore 10:00 e, alle 11:00, la celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Irene, officiata da Sua Eccellenza il Vescovo Claudio Palumbo e dal parroco Don Michele Di Leo. A seguire, la processione per le vie del paese sarà accompagnata dalla banda musicale e dai fuochi pirotecnici. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, spazio all’animazione per bambini con lo spettacolo di “Pigus il Giullare”, mentre alle 19:00 tornerà la degustazione della carne di pecora alla Santa Irene. La serata si concluderà alle 21:30 con lo spettacolo musicale “Ragazzo di Campagna Show” del cantante Roby Santini e, a mezzanotte, con il suggestivo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

L’amministrazione comunale e il sindaco Paolo Cirulli colgono l’occasione per ringraziare tutte le attività commerciali, le imprese e i professionisti che, con le loro sponsorizzazioni, hanno reso possibile anche quest’anno la realizzazione di questa festa tanto attesa. Tavenna vi aspetta il 2 e 3 settembre per due giorni di artigianato, sapori autentici e tanto divertimento. Siete tutti invitati a partecipare e a condividere con noi la gioia di una tradizione che si rinnova ogni anno. Buona festa a tutti!