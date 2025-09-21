Solennità di San Crescenzo Martire: la messa col vescovo

RIPABOTTONI. Oggi, domenica 21 settembre 2025, solennità di San Crescenzo Martire. Alle 10.30 Solenne celebrazione eucaristica Santa Messa in onore di San Crescenzo presieduta daL vescovo Claudio Palumbo. Segue la processione per le vie del paese con il Corpo di San Crescenzo Martire. Alle 21″Grande orchestra di fiati G. Ligonzo” Conversano: concerto bandistico in onore di San Crescenzo Martire.

Tutti sono invitati a partecipare. Il Comitato feste composto da: Alessandro Ciarla, lacopo Ciarla, Giuseppe Ciarla, Giambattista Ciarla, Pierino Di Fabio, Andrea D’Addario, Giuseppe L. Tamilia, Enzo Vannelli e presieduta da monsignor Angelo Gabriele Tamilia, ringraziano tutti i partecipanti e tutti coloro che contribuiranno alla riuscita degli eventi di festa religiosa promossi dalla parrocchia Santa Maria Assunta di Ripabottoni.

Un anno straordinario per tutta la comunità di Ripabottoni. In occasione del Giubileo, come avviene ogni venticinque anni, il corpo di San Crescenzo martire verrà esposto alla venerazione dei fedeli e portato in processione. Profonda e rinnovata nel tempo la devozione del popolo in onore del santo che ha donato la sua vita per amore in Gesù Cristo e per ogni fratello e sorella che ha incontrato lungo il cammino.