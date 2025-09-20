Sospeso flusso idrico a Casacalenda

CASACALENDA. Il Comune di Casacalenda comunica che, a causa di lavori urgenti ed imprevisti sulla condotta principale di Viale Kennedy, la Grim Scarl sarà costretta a sospendere il flusso idrico fino al termine dei lavori.
La sospensione è prevista fino alle ore 14 del 20 settembre 2025, salvo imprevisti.
Si invitano i cittadini a prendere tutti i provvedimenti necessari per far fronte a eventuali disagi.
Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare la Grim Scarl al numero 0874 1919702, attivo h24, 7 giorni su 7.